Das Wichtigste in Kürze: Treffen im privaten Bereich sollen zeitnah wieder mit mehr Personen möglich sein, auch an Großveranstaltungen könnten wieder deutlich mehr Zuschauer teilnehmen. Außerdem wird ein Ende der Homeoffice-Pflicht in Aussicht gestellt. Insgesamt wollen Bund und Länder bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn am 20. März 2022 die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens in drei Stufen zurücknehmen.

Erste Stufe

Laut des Beschlussvorschlags für die Bund-Länder-Runde am Mittwoch sollen sich im privaten Bereich zeitnah wieder mehr Menschen treffen dürfen. Konkret sollen Zusammenkünfte mit bis zu 20 Personen möglich sein – Voraussetzung ist allerdings, dass alle Teilnehmenden geimpft sind.

Sobald eine ungeimpfte Person teilnimmt, ist ein Treffen wie bisher auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts beschränkt. Ausgenommen von der Regel sind nach wie vor Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres. Die Zahl 20 als neue Obergrenze steht im Beschlussvorschlag allerdings noch in eckigen Klammern – hier gibt es also noch keine Einigkeit.

Darüber hinaus soll der Zugang zum Einzelhandel bundesweit wieder ohne Kontrollen möglich sein – es müssen allerdings medizinische Masken getragen werden. In der Beschlussvorlage werden FFP2-Masken empfohlen.

Ein bundeseinheitlicher Starttermin für die Lockerungen der ersten Stufe ist bislang nicht vorgesehen. Im Papier heißt es hierzu: „In den Bereichen, die keine oder nur geringe überregionale Auswirkungen haben, werden die Länder angesichts des unterschiedlichen Infektionsgeschehens und der Impfquoten sowie der Belastungen des Gesundheitssystems eigenverantwortlich über Öffnungsschritte entscheiden.“

Zweite Stufe

Ab dem 4. März 2022 soll in der Gastronomie bundesweit die 3G-Regelung gelten. Damit würde der Zugang auch ungeimpften Menschen mit tagesaktuellem Test wieder ermöglicht. Das gleiche gilt für Übernachtungen in Hotels. Diskotheken und Clubs (im Vorschlag ist hier von „Tanzlustbarkeiten“ die Rede) sollen unter 2G-Plus-Bedingungen öffnen.

An überregionalen Großveranstaltungen (zum Beispiel Spielen der Fußball-Bundesliga) sollen ab dem 4. März wieder deutlich mehr Zuschauer teilnehmen dürfen, sofern sie genesen oder geimpft sind. Bei Veranstaltungen in Innenräumen soll die Personenzahl 4.000 Zuschauer nicht überschreiten, maximal ist eine Auslastung von 40 Prozent der Höchstkapazität vorgesehen. Bei Veranstaltungen im Außenbereich ist maximal eine Auslastung von 60 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität geplant, wobei die Personenzahl von 25.000 Zuschauern nicht überschritten werden darf. Außerdem sollen Masken getragen werden. Auch bei Großveranstaltungen gibt es aber noch keine Einigung über die exakten Zahlen.

Dritte Stufe

Ab dem 20. März 2022 entfallen laut Vorschlag "alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen" wie 3G oder 2G-Regelungen. Auch die nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtenden Homeoffice-Bestimmungen sollen wegfallen. Arbeitgeber sollen ihren Mitarbeitern aber weiter die Arbeit im Homeoffice ermöglichen, wenn keine betrieblichen Gründe entgegenstehen. Lediglich die Maskenpflicht in Innenräumen sowie in Bussen und Bahnen soll über den 20. März hinaus erhalten bleiben.

Überwiegend positive Reaktionen

Der Beschlussvorschlag orientiert sich an der jüngsten Stellungnahme des Corona-Expertenrats . Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rechnen mit einem baldigen Abflachen der Omikron-Welle. Daher sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, vorausschauend Öffnungsstrategien zu planen und zu kommunizieren. Der Rat mahnte aber auch ausdrücklich ein besonnenes Vorgehen an.

Ärztevertreterinnen und -vertreter reagierten überwiegend positiv auf den Stufenplan. Die Verbandschefin des Marburger Bunds, Susanne Johna, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Es kann nur schrittweise gehen und mit Augenmaß". Als letztes solle die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen fallen.

Positiv zu den Plänen äußerte sich auch der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß. Er sagte, die Gesellschaft brauche einen Plan für schrittweise Lockerungen, diesen aber selbstverständlich mit Augenmaß. Der Virologe Martin Stürmer sagte im Deutschlandfunk , er würde Lockerungen an die Corona-Inzidenz koppeln und nicht an das Datum.

Kritik äußerte der Virologe Klaus Stöhr. Ihm gehen die Lockerungen nicht schnell genug. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte Stöhr: "Man muss überall dort lockern, wo es nachweislich nicht zu Corona-Ausbrüchen kommt. Eine Aufhebung aller G-Regeln in Einzelhandel und in Gastronomie ist zwingend notwendig, da beides nie Hotspots waren." Bundestagsvizepräsident Kubicki forderte bei "RTL Direkt", auch die Maskenpflicht abzuschaffen.

