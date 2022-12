Coronavirus

Über die Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr wird weiter gestritten. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

FDP-Generalsekretär Djir-Sarai wandte sich direkt an die Bundesländer. In der "Bild"-Zeitung forderte er sie auf, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sofort abzuschaffen. Es gebe keine Grundlage mehr für Grundrechtseinschränkungen, sagte er. Und vom Bund forderte er eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes.

Bund für Maßnahmen im Fernverkehr zuständig

Über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs entscheiden die Länder selbst. Für Fernzüge und Fernbusse bundesweit ist bis zum 7. April 2023 eine FFP2-Maskenpflicht festgeschrieben. Daneben regelt das Infektionsschutzgesetz , dass in Einrichtungen des Gesundheitswesens weiterhin eine FFP-2-Maske getragen werden muss. Und für den Zutritt zu Krankenhäusern gilt weiter eine Testpflicht.

Alles andere ist Ländersache. So ist die Maskenpflicht im Nahverkehr in Bayern und Sachsen-Anhalt bereits weggefallen, in Schleswig-Holstein läuft sie zum Jahresende aus. Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz haben sich zudem von der Isolationspflicht bei positivem Test verabschiedet - und setzen stattdessen auf eine verschärfte Maskenpflicht für Infizierte.

SPD wirbt für Geduld

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Sorge, hatte eine Sonderkonferenz von Bund und Ländern Anfang Januar gefordert. Dort solle die Beendigung der meisten Corona-Maßnahmen gemeinsam koordiniert werden, sagte der CDU-Politiker.

Der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis bezeichnete diesen Vorstoß als "aberwitzig". Er sagte im Deutschlandfunk, die ganze Debatte über ein Ende der Schutzmaßnahmen sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angebracht. Es gebe immer noch eine Übersterblichkeit und die Belastung des Gesundheitssystems sei immens. Außerdem dürfe man den Schutz vulnerabler Gruppen nicht vergessen. Man befinde sich zwar jetzt in einer endemischen Welle, aber trotzdem sollte man den Winter noch abwarten, meinte Pantazis.

Auch die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Schnitzer, wandte sich gegen ein sofortiges Ende der Maßnahmen und begründete das mit zu befüchtenden Schäden für die Wirtschaft. Sie plädierte gegenüber der Funke-Mediengruppe dafür, die Vorschriften wie etwa die Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr noch eine Zeit beizubehalten. Diese schränkten die wirtschaftliche Aktivität nicht ein, sondern reduzierten im Gegenteil die Zahl nicht nur von Covid-Infektionen, sondern auch von Atemwegserkrankungen.

