Nord Stream 2

Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die unter Umgehung der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland bringen soll, ist seit Jahren der größte Streitpunkt zwischen Washington und Berlin. Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan drohte Moskau gestern im Sender NBC mit dem Aus des Projekts im Fall einer Invasion der Ukraine. Sullivan wollte aber auf Nachfrage nicht sagen, ob die Bundesregierung eine entsprechende Zusage gegeben hat.

Ob Scholz Nord Stream 2 im Ernstfall wirklich als Sanktionsinstrument einsetzen würde, daran herrschen in den USA Zweifel. So schrieb etwa die " New York Post ", es sei keineswegs klar, dass Deutschland die Pipeline aufgeben würde, selbst wenn russische Panzer auf Kiew zurollten.

Waffenlieferungen

Für Irritationen sorgt in den USA die Weigerung der Bundesregierung, Waffen an die Ukraine zu liefern. Unmittelbar vor seinem Abflug nach Washington am Sonntag bekräftigte Scholz in der ARD , dass die Bundesregierung an diesem klaren Kurs festhalte. Die US-Webseite " Defense News " warf Deutschland kürzlich eine Doppelmoral vor und verwies darauf, dass deutsche Rüstungsverkäufe im vergangenen Jahr ein Rekordniveau erreicht hätten. Deutschland sollte nicht zum Komplizen des Kremls werden, hieß es. Berlin sollte seine derzeitige Politik zu Waffenexporten in die Ukraine revidieren.

Diplomatische Beziehungen

Deutschland pflegt allgemein enge Beziehungen zu Russland - nicht nur wirtschaftlich sondern auch politisch. Wie das ZDF-Magazin " Berlin direkt " unter Berufung auf das Bundespresseamt berichtete, wurden in den vergangenen drei Jahren für Altkanzlerin Merkel 33 Treffen und Telefonate mit Präsident Putin vermerkt. Mit US-Präsident Biden und dessen Vorgänger Trump seien es in der Zeit nur sieben beziehungsweise neun gewesen. Registriert werden in den USA in diesem Kontext auch aktuelle pro-russische Stimmen wie die von Altbundeskanzler Schröder, der enge Verbindungen zu Putin pflegt und dieser Tage als Kandidat für den Aufsichtsrat des russischen Staatskonzerns Gazprom nominiert wurde Auch Äußerunge n des später zurückgetretenen Marine-Inspekteurs, Kay-Achim Schönbach, stießen in den USA auf ein größeres Echo. Schönbach hatte unter anderem die Befürchtungen westlicher Staaten vor einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine als "Nonsens" bezeichnet. In einem Kommentar des " Wall Street Journal " hieß es jüngst, Deutschland stelle russische Interessen über die des Westens.

Die deutsche Botschafterin in Washington, Emily Haber, warnte kürzlich das Auswärtige Amt. In einem Schreiben, über das " Der Spiegel " berichtete und dessen Authentizität auch die dpa bestätigt hat, schilderte Haber, wie Deutschland in den USA wegen des Kurses im Ukraine-Konflikt als "unzuverlässiger Partner" diskreditiert werde. Der Direktor des Global Public Policy Institute in Berlin, Thorsten Benner, nannte die Scholz-Reise in die USA eine Rettungsmission. Für das Magazin " Foreign Policy " schrieb Benner: "Scholz' zentrale Aufgabe bei seinem Besuch in Washington muss die Wiederherstellung der deutschen Glaubwürdigkeit sein."

Nato

Seit langem wird in den USA kritisiert, dass Deutschland zu wenig für seine Verteidigung ausgebe. Der frühere US-Präsident Trump argumentierte, Deutschland lasse sich von den USA beschützen und mache zugleich Geschäfte mit Putin. Die Kritik ist leiser geworden, verstummt ist sie aber nicht.

Das " Wall Street Journal " warf Deutschland vor, das Nato-Ziel aufgegeben zu haben, wonach alle Alliierten bis 2024 mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung ausgeben sollen. Scholz hat sich bislang nicht ausdrücklich zu diesem Ziel bekannt. Dass Deutschland in der Ukraine-Krise das schwächste Glied im Bündnis sei, nannte der SPD-Politiker in der ARD einen "falschen Eindruck".

