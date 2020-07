US-Präsident Trump macht seine Ankündigung wahr und schickt in weitere Städte Einheiten der Bundespolizei - um dort einer "Welle der Gewalt" zu begegnen, wie er sagte. Die Bürgermeisterin von Chicago warf Trump vor, mit der Maßnahme von seinem Versagen in der Corona-Krise abzulenken. In Portland hätten die Bundespolizisten "Tyrannei und Diktatur" gebracht.

Präsident Trump begründete seine Anordnung in Washington damit, dass es zum Beispiel in Chicago zuletzt eine "schockierende Explosion an Tötungen" und Gewaltverbrechen mit Schusswaffengebrauch gegeben habe. Angesichts dieses Blutvergießens habe man keine andere Wahl, als sich einzumischen, betonte Trump. Nach den Angaben von US-Justizminister Barr sollen Bundespolizisten nicht nur in Chicago zum Einsatz kommen, sondern auch in Kansas City und Alburquerque in New Mexiko. Sie würden dort Morde aufklären und gewalttätige Gangs zerschlagen, sagte Barr. In den Städten hatte es Ausschreitungen im Zuge der Anti-Rassismus-Proteste gegeben, aber auch andere Gewaltverbrechen.



Die Bürgermeisterin von Chicago, Lightfoot, kritisierte Trumps Ankündigung. Sie wolle in den Straßen ihrer Stadt keine namenlosen Polizisten, die Einwohner ohne Begründung festnähmen und deren Bürgerrechte verletzten, sagte die Politikerin der oppositionellen Demokraten. Wenn der Präsident wirklich etwas ändern wolle, solle er sich für ein strengeres Waffenrecht einsetzen.



Auch der Bürgermeister von Portland hatte den Einsatz der Bundespolizei in seiner Stadt kritisiert. Dort war es am Rande von Protesten gegen rassistische Polizeigewalt zu Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Demonstranten gekommen.