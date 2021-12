Das Wort des Jahres 2021 ist "Wellenbrecher" (IMAGO / Arnulf Hettrich)

Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden mit. Das Wort stamme aus dem Küstenschutz und werde mittlerweile für alle Maßnahmen benutzt, die zum Schutz der Bevölkerung in der Corona-Pandemie angewendet würden.

Auf dem zweiten Platz kam die Wortzusammensetzung "SolidAHRität" aus Solidarität und Ahrtal. Das Wort beziehe sich auf die Hilfsaktionen im Ahrtal nach der Flutkatastrophe.

Auf Rang drei folgt "Pflexit" - eine nach dem Vorbild des Brexit gebildete Wortkreuzung aus Pflege und Exit. Sie steht dafür, dass immer mehr Pflegekräfte ihren Beruf aufgeben.

Mit dem "Wort des Jahres" werden regelmäßig Begriffe gekürt, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Deutschland nach Ansicht der Jury sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. In diesem Jahr gingen mehr als 2.000 Vorschläge ein.

