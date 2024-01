Andreas Wellinger bei der Qualifikation für das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Sein schärfster Konkurrent im Kampf um die Gesamtwertung, der Japaner Ryoyu Kobayashi, wurde Dritter. Den Tagessieg in der Qualifikation in Innsbruck sicherte sich Anze Lanisek aus Slowenien, der bereits gestern das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen hatte.

Neben Wellinger qualifizierten sich auch die vier anderen deutschen Springer für den Wettkampf morgen. Philipp Raimund (20.), Stephan Leyhe (30.), Karl Geiger (33.) und Pius Paschke (35.) schnitten aber ebenfalls deutlich schlechter ab als erwartet.

Das dritte Springen der Tournee in Innsbruck beginnt morgen um 13.30 Uhr. Das Finale findet am 6. Januar in Bischofshofen statt.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.