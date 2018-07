Der frühere US-Präsident Clinton hat weitere Anstrengungen im Kampf gegen HIV und Aids gefordert.

Noch immer hätten 15 Millionen Aids-Patienten keinen Zugang zu einer Behandlung, sagte Clinton zum Abschluss der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam. Auch müsse mehr für die Prävention getan werden. Ein Ende der Anstrengungen hätte katastrophale Folgen, betonte Clinton.



Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist die Immunschwäche-Krankheit immer noch eine tödliche Bedrohung. So stieg die Zahl der HIV-Infektionen in 50 Ländern zuletzt wieder an. In Osteuropa und Zentralasien verdoppelte sich sogar die Zahl der jährlichen Neuinfektionen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.