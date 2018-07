Zum Auftakt der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam haben Fachleute auf eine bedrohliche Entwicklung in Osteuropa und Zentralasien hingewiesen. Dort sei die Zahl der HIV-Infektionen deutlich gestiegen - um etwa 130.000 jährlich. Besonders hoch liege die Ansteckungsrate in Russland.

In den anderen Regionen der Welt geht die Zahl der HIV-Infektionen seit zehn Jahren stetig zurück. Die UNO-Organisation UNAids berichtet, 2017 seien weltweit 940.000 Menschen an Aids gestorben. 2005 waren es noch fast zwei Millionen. Die Organisation beklagt jedoch, dass in vielen Regionen nur eine Minderheit der Patienten Zugang zu Medikamenten habe.



Auf der Aids-Konferenz in Amsterdam beraten 15.000 Experten und Aktivisten über Strategien im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit. Das Treffen begann gestern Abend und dauert bis Freitag.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.