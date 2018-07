Über eine Million Menschen könnten noch leben. Denn sie sind an einer Krankheit gestorben, an der niemand mehr sterben muss. Sie starben an Aids. An den Folgen einer Virusinfektion, die zwar noch nicht heilbar ist. Die aber seit längerer Zeit in Schach gehalten werden kann. Und zwar so erfolgreich, dass sich die gesundheitliche Lebensqualität und die durchschnittliche Lebenserwartung von chronisch Aids-Kranken und Nicht-HIV-Infizierten kaum noch unterscheidet.

Die Zeiten, in denen Menschen vor den virologischen Folgen ihrer Liebe Todesangst haben mussten und viele sich von Aids-Test zu Aids-Test durchbangten, könnten in Europa vorbei sein. Wohlgemerkt: könnten. Sie sind es weder in den Staaten der Subsahara. Noch im Osten Europas. Und schon gar nicht in Russland. Die Todesursache heißt in allen Fällen: Politikversagen der sogenannten Eliten.

Putins Kriegsführung gegen Minderheiten

Es ist kein Versagen aus Impotenz. Sondern eine gewollte Unterlassung von medizinischer Hilfe. Die schwulenfeindliche Politik von Russlands Dauerpräsident Putin ist mittlerweile das eigentlich tödliche Virus. Und sie ist gefährlicher als das Virus selber, weil eine HIV-Infektion in Schach gehalten werden kann - der russische Präsident aber nicht.

Russische Aids-Betroffene berichten auf der Aidskonferenz in Amsterdam, welchen Schikanen durch die Polizei sie ausgesetzt sind. Als Drogenabhängige oder Prostituierte. 100.000 Drogenabhängige in Russland infizieren sich mittlerweile jedes Jahr neu. Ein Drittel von ihnen hat keine Chance auf die lebensrettenden Präparate. Weil ein Schwule und Aidskranke verachtender Präsident eine Art hybride Kriegsführung gegen verhasste Minderheiten betreibt.

Nicht-Regierungsorganisationen, die versuchen ein engmaschiges Beratungs- und Therapienetz aufzubauen, bekommen ein Tätigkeitsverbot. Sie werden als ausländische Spione beschimpft, weil sie Dollar aus dem Etat des Global Fund erhalten. In der von Russland annektierten Krim wurde die Methadontherapie für Drogenabhängige gestoppt mit dem Resultat, dass sie wieder Heroin mit mehrfach benutzten Nadeln spritzen und die Infektionsrate steigt. In der Ostukraine zerstörte die hybride russische Kriegsführung die beachtlichen Erfolge der Aids-Aufklärung und Behandlung.

Weltweites Versagen führt in die Krise

Doch Russland ist nur die Spitze epidemischen osteuropäischen Politikversagens in Sachen Aidsbekämpfung: auch in Polen, Georgien, Moldawien, Aserbaidschan, Turkmenistan und Tschetschenien ist die Seuche auf dem Vormarsch. Und in 43 weiteren Staaten weltweit. In vielen Subsahara-Staaten sind lebensrettende und aidsvorbeugende Medikamente nach wie vor ein Fremdwort. Wenn afrikanische Flüchtlinge aus den Staaten südlich des Äquators Europa erreichen, sind viele von ihnen erstaunt, dass solche Präparate überhaupt existieren.

Ob Russlands Putin, der die Begriffe Aids und HIV erst gar nicht in den Mund nimmt. Oder Ugandas Museveni, der die Todesstrafe für Schwule durchaus für diskussionswürdig hält. Bis hin zu Donald Trump, der Gelder aus einem US-Fonds zur Behandlung von Aidsinfizierten abzweigt, um damit die explodierenden Kosten zu decken, die durch die Trennung der Flüchtlingskinder von ihren Eltern entstehen: Das Politikversagen in puncto Aidsbekämpfung kennt keine Grenzen.

Es ist heute die eigentliche Todesursache.