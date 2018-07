Zum Auftakt der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam haben Fachleute auf eine bedrohliche Entwicklung in Osteuropa und Zentralasien hingewiesen.

Dort sei die Zahl der HIV-Infektionen deutlich gestiegen - um etwa 130.000 jährlich. Besonders hoch liege die Ansteckungsrate in Russland. Die UNO-Organisation UNAids berichtet, in vielen Regionen habe nur eine Minderheit der Patienten Zugang zu Medikamenten.



Im Gegensatz zur Lage in Osteuropa und Zentralasien geht die Zahl der HIV-Infektionen in den anderen Regionen der Welt seit zehn Jahren stetig zurück.



An der Aids-Konferenz in Amsterdam nehmen 15.000 Experten und Aktivisten teil. Das Treffen begann gestern Abend und dauert bis Freitag.

