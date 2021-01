Mehrere Bundesländer bereiten sich einem Medienbericht zufolge darauf vor, sogenannte "Gefährder" nach Syrien abzuschieben.

Die "Welt am Sonntag" zitiert unter anderem den baden-württembergischen Innenminister Strobl. Man unternehme alles rechtlich mögliche, um solche Personen außer Landes zu bringen, sagte der CDU-Politiker der Zeitung. Dies müsse auch für Menschen gelten, die aus Syrien nach Deutschland gekommen seien. Ähnlich äußerten sich der bayerische Innenminister Herrmann, CSU, und sein sächsischer Amtskollege Wölker, CDU. Die SPD-geführten Innenressorts in Berlin, Bremen, Hamburg und Niedersachsen sehen dagegen keine Voraussetzung für Abschiebungen nach Syrien. Die Grünen-Ressortchefs aus Rheinland-Pfalz und Thüringen lehnten diese ab.



Derzeit leben offiziellen Schätzungen zufolge rund 90 Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit in Deutschland, die die Sicherheitsbehörden als islamistische Gefährder einstufen. Zum Jahreswechsel war der Abschiebestopp in das Bürgerkriegsland Syrien ausgelaufen.

