In der Corona-Pandemie ist die Zahl der Behandlungen psychischer Leiden einem Zeitungsbericht zufolge spürbar gestiegen.

Wie die "Welt am Sonntag" mit Verweis auf eine Auswertung der Debeka berichtet, stieg die Zahl eingereichter Rechnungen für Psychotherapie im Dezember im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 12 Prozent. Im vergangenen November habe es sogar eine Zunahme von fast 27 Prozent gegeben.



Der Chef der privaten Krankenversicherung Debeka, Brahm, sagte der Zeitung, viele Menschen äußerten, dass es ihnen zunehmend schwerfalle, mit der Pandemie umzugehen. Habe man in der Phase des ersten Lockdowns noch einen deutlichen Rückgang bei den Behandlungen verzeichnet, sehe man in den letzten Monaten des vergangenen Jahres einen sehr starken Anstieg. Andere Krankenversicherungen bestätigen dem Bericht zufolge diesen Trend.



Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte diese Woche aus einer Umfrage der Deutschen Psychotherapeuten-Vereinigung unter ihren Mitgliedern zitiert. Demnach hat die Nachfrage nach psychotherapeutischer Beratung in der Pandemie stark zugenommen. Zugleich fehlten jedoch Behandlungskapazitäten.

