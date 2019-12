Seit dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz vor drei Jahren haben die deutschen Behörden nach Angaben des Bundeskriminalamtes neun islamistisch motivierte Anschläge in Deutschland verhindert.

Die Zahl teilte das BKA auf Anfrage der "Welt am Sonntag" mit. Allein in diesem November seien zwei Anschläge abgewendet worden. Konkretere Angaben zu den Hintergründen machte das BKA nicht. Im November war in Offenbach ein mutmaßlicher Islamist festgenommen worden und ein paar Tage später ein Syrer in Berlin.



Bundesinnenminister Seehofer forderte weitere Befugnisse für Ermittler im Internet, um Terroristen auch online entdecken und dingfest machen zu können.