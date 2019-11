Der polnische Sportminister Banka wird neuer Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur.

Der frühere Leichtathlet wurde in Kattowitz einstimmig gewählt. Er tritt im Januar die Nachfolge des Schotten Reedie an. Als Schwerpunkte seiner Arbeit nannte Banka unter anderem eine stärkere Zusammenarbeit mit staatlichen Ermittlern. Außerdem will er die Anti-Doping-Arbeit in ärmeren Ländern mit einem Solidaritätsfonds stärken.