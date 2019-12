Die Behörden in Deutschland haben in diesem Jahr mehr als 1.200 politisch motivierte Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger verzeichnet.

Die meisten seien von Rechtsextremen verübt worden, schreibt "Die Welt" unter Berufung auf Angaben des Bundesinnenministeriums. Es handele sich um 440 Fälle. Weitere 246 Angriffe gingen auf das Konto von Linksextremisten, sechs seien religiös und elf durch ausländische Ideologien motiviert gewesen. In 538 Fällen hätten die Angriffe keiner der Kategorien zugeordnet werden können, heißt es. Ausmaß und Verteilung bewegen sich damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.



Am häufigsten wurden im laufenden Jahr den Angaben zufolge CDU-Politikerinnen und -Politiker attackiert. Hier verzeichnete das Bundesinnenministerium 161 Taten. Vertreter der AfD waren 143 Mal betroffen, SPD-Politiker 118 Mal, die Grünen 97, die Linke 45, die CSU 13 und die FDP zwölf Mal.



Der FDP-Abgeordnete Kuhle, dessen Fraktion eine parlamentarische Anfrage an die Bundesregierung gestellt hatte, forderte eine Ombudsstelle, an die sich bedrohte Amts- und Mandatsträger wenden könnten. Politiker seien nicht die Fußabtreter der Gesellschaft, sagte er.