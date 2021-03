Die Kölner Bloggerin Natalie Dedreux hat anlässlich des heutigen Welt-Down-Syndrom-Tages mehr Rechte für Menschen mit Behinderung gefordert.

Mit ihrer Arbeit verdiene sie nicht einmal den Mindestlohn, das sei nicht gerecht, sagte Dedreux in einem Interview mit t-online. Die 22-Jährige arbeitet in einer Werkstatt, ist Bloggerin mit Down-Sydrom und tätig bei dem Magazin "Ohrenkuss". Für ihre Wohnung in einer WG erhalte sie das Geld vom Sozialamt, erklärt Dedreux. Eigentlich wolle sie aber lieber ausreichend Geld für ihre Arbeit in der Werkstatt erhalten.

"Wir wollen gehört werden"

Außerdem wünscht sie sich mehr Barrierefreiheit: Es sei schwierig, wenn zum Beispiel die Haltestellen für einen Rollstuhl zu hoch seien - oder bei der Bahn, wenn etwas nicht in einfacher Sprache geschrieben sei. Kritisch äußerte sich Dedreux gegenüber der Pränatal-Diagnostik und dass Bluttests, mit denen das Down-Syndrom festgestellt wird, von den Krankenkassen bezahlt werden. Viele Eltern entschieden sich danach für einen Abbruch. Das sei schwierig für sie und ihre Freunde: "Wir sind auch besonders. Wir wollen da sein, und wir wollen auch gehört werden."



Der internationale Down-Syndrom-Tag wirbt für die Integration von Menschen mit Down-Syndrom in allen Lebensbereichen. Datum ist der 21. März, weil bei den Betroffenen das Chromosom 21 dreifach vorhanden ist. Weil das Chromosom die Form einer Socke hat, ist in den sozialen Medien die Kampagne #Sockenaufforderung entstanden. Dabei können all diejenigen, die sich solidarisch zeigen und Menschen mit Down-Syndrom und ihre Familien unterstützen wollen, zwei ungleiche Socken anziehen und ein Foto davon verbreiten. Die Aktion will zur Sensibilisierung beitragen, dass die "menschliche Individualität diese Welt schöner, bunter, interessanter und inspirierender" gestaltet.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.