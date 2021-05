Zum Abschluss des Welt-Gesundheitsgipfels in Rom haben sich die G20-Staaten auf eine engere Kooperation geeinigt, um gegen globale Krisen künftig besser gewappnet zu sein.

In einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs heißt es, man wolle weltweit in bessere Gesundheitssysteme und medizinisches Personal investieren. Ziel sei es zudem, untereinander mehr Daten auszutauschen und gemeinsame Frühwarnsysteme weiterzuentwickeln. Auch sollen ärmere Länder einen besseren Zugang zu Impfstoffen erhalten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte etwa Investitionen in Impfstoff-Produktionszentren in Afrika an, um die Abhängigkeit des Kontinents von Importen zu verringern. Auf eine vorübergehende globale Aufhebung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe konnten sich die Teilnehmer nicht einigen. Stattdessen ist in der Abschlusserklärung von freiwilligen Lizenzabkommen und einem freiwilligen Technologie- und Wissenstransfer die Rede.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.