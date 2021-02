Die Deutsche Krebshilfe ruft die Bevölkerung dazu auf, die Corona-Schutzmaßnahmen unbedingt einzuhalten.

Der Vorstandsvorsitzende Nettekoven sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Gesellschaft trage während der Pandemie eine gemeinsame Verantwortung. Dies gelte nicht nur für Covid-19, sondern sei auch für Menschen mit anderen, schweren Erkrankungen wichtig. Denn wenn das Gesundheitssystem kollabiere, könne auch ihre Versorgung nicht mehr adäquat sichergestellt werden.



Nettekoven betonte, die Covid-19-Pandemie bringe das Gesundheitssystem in Deutschland nach wie vor an seine Belastungsgrenze. Zwar zeichne sich momentan eine Entspannung der Situation ab, dennoch sei die Versorgung von Menschen mit schwerwiegenden Erkrankungen wie Krebs weiterhin deutlich beeinträchtigt.



Heute ist Welt-Krebs-Tag. In Deutschland war zuletzt jeder vierte Todesfall auf eine Krebserkrankung zurückzuführen. Das berichtete das Statistische Bundesamt gestern auf Grundlage der Daten für 2019.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.