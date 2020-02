Angesichts der zunehmenden Zahl der Krebserkrankungen will die Europäische Union die Arbeit von Ärzten, Wissenschaftlern und Politikern stärker koordinieren.

Ein entsprechendes Papier mit dem Titel "Europas Plan zum Sieg über den Krebs" veröffentlichte die EU-Kommission zum heutigen Weltkrebstag. Kommissionschefin von der Leyen erklärte, schon jetzt steige die Überlebensrate bei Krebserkrankungen, es bleibe aber noch viel zu tun.



Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass sich die Zahl der Krebserkrankungen vor allem in armen Ländern in den kommenden Jahrzehnten drastisch erhöhen wird. Grund dafür sei, dass die dortigen Gesundheitssysteme mit der Bekämpfung von Infektionen und der grundlegenden Versorgung von Müttern und Kindern bereits ausgelastet seien, so die WHO. Für die Prävention und die Behandlung von Krebs seien zu wenige Mittel verfügbar.