Anlässlich des heutigen Welt-Malaria-Tags hat Entwicklungsminister Müller vor Versäumnissen im Kampf gegen die Krankheit gewarnt.

Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", Personal sei abgezogen worden, um Corona-Infizierte zu behandeln. Moskitonetze und Medikamente hätten nicht mehr ausgeliefert werden können, weil Versorgungsketten zusammengebrochen seien. Oft habe das tödliche Folgen gehabt. Alle zwei Minuten sterbe ein Kind in Afrika an Malaria, ergänzte der Bundesentwicklungsminister. Dabei sei die Krankheit vermeidbar und heilbar.



Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr zusätzlich 140 Millionen Euro für den Kampf gegen Infektionskrankheiten wie Aids, Tuberkulose und Malaria bereitgestellt. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation erkranken jedes Jahr knapp 230 Millionen Menschen an der durch Mücken übertragenen Krankheit.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.