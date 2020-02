Die Bundesregierung hat die Türkei aufgefordert, im Prozess gegen den deutsch-türkischen Journalisten Yücel die Rechtsstaatlichkeit zu wahren.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes kritisierte in Berlin, die Substanz der Vorwürfe und die Verhältnismäßigkeit seien fraglich. Zudem ziehe sich das Verfahren sehr lange hin. Dies gelte auch für Prozesse gegen andere deutsche Staatsbürger. Solange die Fälle nicht alle gelöst würden, könne sich das Verhältnis zur Türkei nicht normalisieren, betonte der Sprecher von Außenminister Maas.



Die Staatsanwaltschaft in Istanbul hatte für den "Welt"-Redakteur Yücel gestern in seiner Abwesenheit bis zu 16 Jahre Haft gefordert. Die Anklage lautet auf Volksverhetzung und Propaganda für Terrororganisationen. Yücel war im Februar 2017 wegen seiner Berichterstattung festgenommen worden und saß ein Jahr in der Türkei im Gefängnis, bevor er das Land verlassen konnte.