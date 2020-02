Die Staatsanwaltschaft in der Türkei fordert bis zu 16 Jahre Haft für den "Welt"-Redakteur Deniz Yücel.

Das wurde bei einem Gerichtstermin in Istanbul bekannt, bei dem die Anklagebehörde ihr Plädoyer eingereicht hatte. Yücels Anwalt forderte daraufhin mehr Zeit für die Verteidigung. Der Prozess soll am 2. April fortgesetzt werden. Yücel selbst war nicht anwesend. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Volksverhetzung vor. Zudem soll er in seiner Zeit als Türkei-Korrespondent Propaganda für die als Terrororganisation verbotene PKK betrieben haben. Die Vorwürfe gelten gemeinhin als konstruiert. Yücel war von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift inhaftiert. Nach massiven Protesten durfte er nach Deutschland ausreisen.