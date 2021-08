Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, hat sich für eine Testpflicht für sämtliche Reiserückkehrer ausgesprochen.

Den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" sagte er, ein solcher Schritt sei zumutbar. Alle Einreisenden müssten ausnahmslos einen negativen Corona-Test vorlegen, auch Geimpfte und Genesene. Diese sind derzeit in der Regel befreit. Zur Begründung verwies Montgomery auf die steigende Zahl sogenannter Impfdurchbrüche. Darunter wird in der Regel eine symptomatische Infektion geimpfter Personen verstanden.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts werden die französischen Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika ab morgen als Hochrisikogebiet eingestuft. Menschen, die aus einem Hochrisikogebiet zurückkehren, müssen für zehn Tage in Quarantäne, falls sie nicht vollständig geimpft sind. Frühestens ab dem fünften Tag kann die Quarantäne durch ein negatives Testergebnis beendet werden.

