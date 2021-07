Der Präsident des Weltärztebundes, Montgomery, hält das Nein von Bundeskanzlerin Merkel zu einer Corona-Impfpflicht für falsch - und die Diskussion darüber noch lange nicht für "abgeräumt". Montgomery sagte im Dlf, Merkel sei eine hochpragmatische Frau und werde einer Impfpflicht bei nicht ausreichender Impfbereitschaft in der Bevölkerung am Ende zustimmen.

Während eines Besuchs im Robert Koch-Institut in Berlin hatte die Kanzlerin gestern erklärt, die Bundesregierung habe "nicht die Absicht", den Weg wie in Frankreich zu gehen. Die französische Regierung hatte am Montag eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Altenpflege beschlossen. Wer sich in diesen Branchen bis Mitte September nicht wenigstens ein erstes Mal impfen lässt, muss damit rechnen, dass er oder sie suspendiert wird und auch kein Gehalt mehr bekommt. Daraufhin bemühten sich in Frankreich so viele Menschen um einen Impftermin, dass die Terminsysteme zeitweise überlastet waren.

Montgomery fordert von Altenpfleger*innen Solidarität

Weltärztebund-Präsident Montgomery beklagte nun, dass auch in Deutschland in der Altenpflege die Impfquote beim Personal zu niedrig sei. Mit Blick auf Skeptiker betonte er, wem Patienten anvertraut würden, müsse sich zu deren Schutz auch solidarisch verhalten. Wer Vakzine aber partout ablehne, der müsse sich im Gesundheitsbereich eine andere Beschäftigung ohne direkten Patienten-Kontakt suchen, wo keine Ansteckung anderer drohe.



Ein Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft sagte der Funke Mediengruppe, er sehe zumindest für die Kliniken keine Notwendigkeit für eine solche Debatte. Hier sei von einer Impfquote von bis zu 90 Prozent auszugehen. Es dürfte keinen anderen Bereich geben, in dem die Beschäftigten sich selbst und ihr Umfeld so gut schützten wie in Krankenhäusern.

Städtetagspräsident Jung: "Mehr Werbung machen"

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Jung, forderte mehr Werbung, um die Impfquote zu steigern. Man müsse auf allen Kanälen versuchen, jene Menschen zu erreichen, die sich bisher zurückhielten, sagte Jung der Funke-Mediengruppe. Es müsse einfacher werden, sich auch außerhalb von Arztpraxen und Zentren immunisieren zu lassen.



Ähnlich äußerte sich die SPD-Vize-Fraktionschefin Bas. Die bestehenden Angebote reichten offenbar nicht aus, um genügend Impfwillige zu erreichen, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sei bislang kaum sichtbar, kritisierte Bas.

Altmaier gegen finanzielle Anreize

Bundeswirtschaftsminister Altmaier äußerte sich ablehnend zu dem Vorschlag, durch finanzielle Anreize mehr Impfungen zu erreichen. Es widerspreche der Idee des mündigen Bürgers, wenn Menschen mit Geldgeschenken zu etwas gebracht würden, von dem sie eigentlich nicht überzeugt seien, sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen".

