Im Kampf gegen das Corona-Virus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, dafür geworben, sich nicht ausschließlich an der Inzidenz zu orientieren.

Er habe zudem Zweifel, ob die 100 der richtige Wert sei, sagte Montgomery im Deutschlandfunk (Audio-Link). Man brauche einen Mix an Werten. Dazu zählte Montgomery neben der Sieben-Tage-Inzidenz auch die Reproduktionszahl, die Belegung der Krankenhausbetten und Daten über Mobilität. Mit Blick auf die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes meinte der Vorsitzende des Weltärztebundes, es sei richtig, eine Bundeskompetenz einzubauen. Bei der Debatte unter den 16 Bundesländern sei kein konstruktives Modell zustande gekommen.



Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 29.426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind rund 9.000 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Wegen der Osterferien ist der Vergleich aber nur begrenzt aussagefähig. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 293 auf insgesamt 79.381. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 160,1 an nach 153,2 am Vortag.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.