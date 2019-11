Langfristige Schwerelosigkeit ist für Astronautinnen und Astronauten nicht ohne Risiko.

Ein Forschungsteam hat insgesamt elf Personen untersucht, die eine Zeit auf der Internationalen Raumstation (ISS) verbracht haben. Dabei veränderte sich bei sechs der Untersuchten nach etwa 50 Tagen im All der Blutfluss in der inneren Halsvene: Als Folge der Schwerelosigkeit blieb das Blut bei einigen Teilnehmern in der Vene stehen oder änderte die Fließrichtung. Bei zwei Teilnehmern hatten sich Blutgerinnsel gebildet, die im ungünstigsten Fall einen Thrombus bilden und zu Embolien führen können. Einer der ISS-Rückkehrenden bekam zur Sicherheit Medikamente, um das Blut zu verdünnen.



Es gab auch einen Test an Bord der Raumstation, um zu überprüfen, ob sich das Problem mit einer speziellen Druckbehandlung verhindern lässt - tatsächlich machte die das Problem aber teilweise sogar schlimmer. Die Studie ist im Fachjournal Jama Network Open erschienen.