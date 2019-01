Die Weltarbeitsorganisation hat Regierungen weltweit aufgerufen, Arbeitnehmer besser zu schützen.

In ihrem Bericht zur Zukunft der Arbeit legte die ILO in Genf zehn Empfehlungen vor. Dazu gehören angemessene Löhne, eine Begrenzung der Arbeitszeit und ein genereller Sozialschutz. Zudem werden in dem Papier ein Recht auf lebenslanges Lernen und eine Gleichstellung der Geschlechter verlangt.



Die ILO ist ein Gremium der Vereinigten Nationen, das sich mit Arbeitsstandards auseinandersetzt. Ihr gehören 27 Politiker, Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen an.