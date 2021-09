In Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die Weltausstellung Expo eröffnet worden.

Die Ausstellung, an der sich rund 190 Länder beteiligen, dauert ein halbes Jahr und beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität. Es ist die erste Weltausstellung im arabischen Raum. Ursprünglich sollte sie bereits im vergangenen Jahr stattfinden, war aber wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden. Den Namen "Expo 2020" hat man aber beibehalten.



Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, gelten für Aussteller und Besucher strenge Regeln. Sie müssen einen Impfnachweis oder einen aktuellen, negativen PCR-Test vorlegen.



Die Weltausstellungen haben bereits eine 170-jährige Tradition; die erste fand 1851 in London im Crystal Palace statt, einem eigens für diesen Anlass errichteten Gebäude. Anläßlich der Ausstellung in Paris im Jahr 1889 wurde der Eiffelturm gebaut.

