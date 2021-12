Die Weltbank kündigt 280 Millionen Dollar Hilfe für Afghanistan an. (Silke Diettrich, ARD-Studio Neu Delhi)

Die Bank teilte mit, die Geldgeber des Treuhandfonds ARTF hätten sich darauf geeinigt, das Geld an das Welternährungsprogramm sowie an UNICEF auszuzahlen. Die Mittel würden es den beiden Hilfsorganisationen ermöglichen, Millionen Menschen in Afghanistan mit Nahrung zu versorgen, grundlegende Gesundheitsdienste zu leisten und zu impfen.

Nach der Machtübernahme der Taliban haben die USA und andere Geldgeber die Finanzhilfen eingestellt. Das Land steckt in einer schweren wirtschaftlichen und humanitären Krise. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass fast 23 Millionen Menschen mit extremer Hungersnot konfrontiert sind. Die Lage dürfte sich im Winter noch verschärfen.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.