Eine interne Untersuchung der Weltbank legt den Verdacht nahe, dass Hilfen für Entwicklungsländer teilweise in Steueroasen landen.

Die bislang nicht veröffentlichte Studie stammt von drei Ökonomen. Nach Angaben mehrerer Medien wurden darin verschiedene Daten miteinander verglichen. Einmal geht es um Zahlungen der Weltbank an besonders bedürftige Länder. Zum anderen schauten die Forscher nach, wann Zahlungen aus diesen Ländern an Konten in Steueroasen zu beobachten waren. Das Ergebnis: Es sind deutliche zeitliche Übereinstimmungen zwischen den beiden Geldströmen zu beobachten. Nach Schätzungen könnten fünf Prozent der Entwicklungshilfe-Zahlungen durch die Eliten in armen Ländern abgezweigt worden sein. Allerdings lässt sich dies anhand der Daten nicht beweisen.



In mehreren Medien ist die Rede davon, dass die Veröffentlichung des Weltbank-Berichts innerhalb der Organisation blockiert wurde. Zudem wird ein Zusammenhang vermutet zwischen dem Papier und dem überraschenden Rücktritt von Weltbank-Chefökonomin Penny Goldberg.