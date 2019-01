Der Präsident der Weltbank, Jim Yong Kim, hat seinen Rücktritt angekündigt.

Er werde seinen Posten zum 1. Februar niederlegen, teilte die Weltbank in Washington mit. Kim werde sich künftig in einem Unternehmen engagieren, das sich um den Ausbau von Infrastrukturprojekten in Entwicklungsländern kümmere.



Der 59-Jährige gibt sein Amt bei der Weltbank vorzeitig auf. Er hatte im Juli 2017 seine zweite Amtszeit angetreten, die bis Mitte 2022 dauern sollte. Übergangsweise soll die Geschäftsführerin der Weltbank, Georgieva, Kims Nachfolge antreten.