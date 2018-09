Die Weltbank in Washington hat vor einer vehementen Zunahme des weltweiten Mülls gewarnt.

Die Menge werde bis zum Jahr 2050 um 70 Prozent steigen, wenn nicht einschneidende Schritte unternommen würden, teilte die

Organisation in einem jetzt veröffentlichten Bericht mit. Derzeit würden weltweit rund 2 Milliarden Tonnen Müll pro Jahr produziert. Dieser Wert werde durch Bevölkerungszunahme und wachsende Urbanisierung auf 3,4 Milliarden Tonnen steigen. Daher sei es sinnvoll, in Recycling- und Müllmanagementsysteme zu investieren. Die Weltbank verwies darauf, dass mehr als ein Drittel des Abfalls aus hoch entwickelten Ländern stamme, obwohl in diesen Nationen nur 16 Prozent der Weltbevölkerung lebten.