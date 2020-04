Die Menschheit muss sich nach Ansicht von Weltbank und Internationalem Währungsfonds auf eine globale Wirtschaftskrise erheblichen Ausmaßes einstellen.

IWF-Chefin Georgieva sagte in einer Videokonferenz, es drohe eine viel schlimmere Rezession als in der Finanzkrise 2008. Wörtlich sprach sie von einer "Krise wie keine andere" und "einer dunklen Stunde der Menschheit".



Auch Weltbank-Präsident Malpass erwartet eine globale Rezession. Diese werde wahrscheinlich die ärmsten und verwundbarsten Länder am härtesten treffen. Besonders für diese plane die Weltbank energische und massive Hilfsprogramme.