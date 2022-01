Weltbank warnt vor Verlangsamung des Wirtschaftswachstums wegen Omikron-Variante (picture alliance / Jochen Tack)

Die internationale Finanzinstitution mit Sitz in Washington senkte ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr um 0,2 Punkte auf 4,1 Prozent. Die Weltbank betonte, die durch Omikron verursachten wirtschaftlichen Störungen könnten das weltweite Wachstum in diesem Jahr sogar noch weiter reduzieren - um bis zu 0,7 Prozentpunkte. Die Experten verwiesen unter anderem auf einen möglichen Arbeitskräftemangel und weitere Engpässe in den internationalen Lieferketten.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.