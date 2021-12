Flüchtlingslager am Stadtrand von Masar-e Scharif (Silke Diettrich, ARD-Studio Neu-Delhi)

Der Vorstand habe zugestimmt, rund 280 Millionen Dollar aus dem eingefrorenen Afghanistan-Treuhandfonds an zwei Hilfsorganisationen zu überweisen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. Die Gelder sollen demnach an das Welternährungsprogramm und an UNICEF gehen. Die 31 Geber des von der Weltbank verwalteten Treuhandfonds für den Wiederaufbau Afghanistans müssten dem Transfer noch zustimmen.

Die Auszahlungen sind seit der Machtübernahme der Taliban ausgesetzt. Afghanistan befindet sich in einer Wirtschaftskrise, die Armut im Land nimmt zu.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.