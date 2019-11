In Kenias Hauptstadt Nairobi hat die UNO-Weltbevölkerungskonferenz begonnen. Daran nehmen Menschen aus mehr als 160 Ländern teil. Es geht darum, wie das Wachstum der Weltbevölkerung begrenzt werden kann - zum Beispiel durch eine bessere Sexualaufklärung und mehr Verhütungsmittel.

Wir geben Antworten auf wichtige Fragen rund um die Konferenz.

Wie groß ist die Weltbevölkerung?

Mitte Juli dieses Jahres lebten mehr als 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde. Im Jahr 2050 werden es laut der UNO-Bevölkerungsprojektion rund 9,7 Milliarden sein und im Jahr 2100 sollen 10,9 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Das bedeutet, dass die Zahl jährlich um 82 Millionen Menschen wächst. Das entspricht etwa der Einwohnerzahl Deutschlands. Besonders hoch sind die Geburtenraten in Ländern in Afrika südlich der Sahara. China und Indien sind die beiden Länder, in denen aktuell die meisten Menschen leben.

Was ist der Hintergrund des Treffens?

Der Gipfel baut auf der Weltbevölkerungskonferenz vor 25 Jahren in Kairo auf, bei der Vertreter von 179 Ländern ein Aktionsprogramm verabschiedet hatten.

Dabei ging es unter anderem darum, das Wachstum der Bevölkerung zu begrenzen. Vorgesehen wurde, die Müttersterblichkeit zu reduzieren und allen Zugang zu Familienplanung und Sexualaufklärung zu ermöglichen. Allerdings wurde vieles noch nicht erreicht. Mit der Konferenz erhoffen sich nun die Gastgeber - der UNO-Bevölkerungsfonds (UNFPA), die Regierung Kenias und die Regierung Dänemarks -, dass sich die Staaten den Zielen erneut und verstärkt verpflichten.

Wer nimmt an der Weltbevölkerungskonferenz teil?

Rund 6.000 Menschen werden zu der Konferenz in Kenias Hauptstadt erwartet. Dazu zählen Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen und Minister, Finanzinstitute und zivilgesellschaftliche Gruppen. Aus Deutschland wird voraussichtlich unter anderem Maria Flachsbarth anreisen, parlamentarische Staatssekretärin im Entwicklungsministerium.

Wie ist die Position der Bundesregierung?

Bundesentwicklungsminister Müller erwartet, dass sich die Zahl der Menschen in Afrika bis 2050 verdoppeln wird. Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, Gründe dafür seien, dass afrikanischen Frauen der Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Betreuung fehle. Frauen müssten gleichberechtigt werden und selbst bestimmen können, wie viele Kinder sie bekämen. Zudem sei es nötig, angesichts der wachsenden Zahl der Menschen in Afrika die Nahrungsmittelproduktion zu steigern und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.



Müller betonte, schon heute gebe es dort ein großes Problem der Perspektivlosigkeit, was sich in Gewalt, Drogenmissbrauch und Fluchtbewegungen niederschlage. Deswegen hält Müller es für nötig, weiter in Afrika zu investieren. Die Bundesregierung unterstütze Frauen beim Zugang zu Verhütungsmitteln. Die katholische Kirche in Deutschland habe dies in Gesprächen nicht infrage gestellt.

Welche Sichtweisen gibt es noch in Deutschland?

Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) forderte mehr politischen Einsatz, um den weltweiten Anstieg der Bevölkerung einzudämmen. Die Geschäftsführerin Bähr sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Gesundheit, Bildung und die Stärkung der Rechte der Frauen müssten in der Entwicklungszusammenarbeit Priorität haben. Zurzeit reiche das Geld nicht aus, um weltweit den Bedarf im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit zu decken. Von "Überbevölkerung" wollte Bähr nicht sprechen. Wie viele Menschen die Erde tragen könne, hänge auch davon ab, wie man mit den Ressourcen umgehe. Hier müssten auch die Industrieländer an sich arbeiten.

Welche Beschlüsse kann die Konferenz fassen?

Der Gipfel ist keine offizielle UNO-Konferenz, die Beteiligung der Staaten freiwillig und die finale gemeinsame Erklärung ist nicht bindend. "Das sind Themen, die diskutiert werden müssen. Was daraus gemacht wird, ist das souveräne Recht jeder Nation", sagte Arthur Erken, Direktor für Kommunikation und strategische Partnerschaften des UNFPA.

Gibt es Kritik an dem Treffen?

Ja, christliche Gruppen werfen den Veranstaltern vor, die Konferenz fördere Abtreibung und Homosexualität in Ostafrika. "Die Agenda repräsentiert nicht den Geist der afrikanischen Kultur, die überwiegend lebensbejahend ist, und der kenianischen Verfassung, die erklärt, dass ungeborene Babys das Recht auf Leben verdienen", sagte Luis Losada von CitizenGO, einer christlichen Kampagnengruppe.



Tatsächlich erlaubt Kenias Verfassung nur dann abzutreiben, wenn das Leben oder die Gesundheit einer Frau gefährdet ist. Losada kritisierte außerdem, dass afrikanische Menschen erpresst würden: Wenn sie Entwicklungshilfe wollten, müssten sie Abtreibung akzeptieren. Die kenianische Regierung wies die Vorwürfe zurück und erklärte, es seien viele Fehlinformationen über die Agenda des Gipfels verbreitet worden.

Wie steht der Vatikan zu der Konferenz?

Der Vatikan hat angekündigt, nicht an dem Treffen teilzunehmen. Zur Begründung hieß es, die Agenda sei auf Rechtsfragen in Zusammenhang mit sexueller und reproduktiver Gesundheit sowie auf Sexualaufklärung reduziert worden. Es würden nicht die Ansichten aller Nationen berücksichtigt. "Die Entscheidung der Organisatoren, die Konferenz auf einige spaltende Themen zu konzentrieren, die keinen internationalen Konsens finden, ist bedauerlich", erklärte der Vatikan. Die Konferenz solle eher Frauen und Kinder in den Fokus nehmen, die in extremer Armut leben, oder Migration und Unterstützung für die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft thematisieren.