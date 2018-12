Die Weltbevölkerung ist dieses Jahr um 83 Millionen Menschen gewachsen - auf mehr als 7,67 Milliarden.

Wie die Stiftung Weltbevölkerung mitteilt, kommen damit - rein statistisch gesehen - in jeder Sekunde 2,6 Menschen hinzu. Besonders stark ist das Wachstum in Afrika. Nach aktuellen Prognosen der Vereinten Nationen wird sich die Bevölkerung dort von heute rund 1,3 Milliarden Menschen auf rund 2,5 Milliarden im Jahr 2050 verdoppeln. Die Stiftung Weltbevölkerung nennt als eine der Hauptursachen die hohe Zahl ungewollter Geburten in den Ländern südlich der Sahara. Geschäftsführerin Bähr erklärte, jede zweite Frau könne dort nicht verhüten. Bähr forderte die Politik, aber auch Entwicklungsorganisationen auf, sich verstärkt für die Gleichberechtigung der Frauen einzusetzen, die bei der Familienplanung oft kein Mitspracherecht hätten.