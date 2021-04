In ärmeren Teilen der Welt können laut einer UNO-Studie nur etwas mehr als die Hälfte der Frauen und Mädchen über ihren eigenen Körper bestimmen.

55 Prozent von ihnen hätten die Möglichkeit, eigenständig über ihre Gesundheitsversorgung, Familienplanung und über ihr Sexualleben zu entscheiden, heißt es im aktuellen Weltbevölkerungsbericht. Die Exekutivdirektorin des Bevölkerungsfonds UNFPA, Kanem, nannte die Zahlen alarmierend. Denn die körperliche Selbstbestimmung einer Frau entscheide auch darüber, wie viel Kontrolle sie in anderen Bereichen ihres Lebens habe.



In der Studie wird gefordert, strukturelle Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu beseitigen, um nachhaltigen Fortschritt zu ermöglichen. Analysiert wurde die Lage in 57 Ländern in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.