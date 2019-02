In Altenberg haben bei starkem Schneefall die deutschen Rodlerinnen einen Sieg verpasst.

Olympiasiegerin und Weltmeisterin Natalie Geisenberger belegte hinter Sandra Robatscher aus Italien den zweiten Platz. Das Rennen wurde wegen der widrigen Bedingungen auf einen Lauf verkürzt. Rang drei belegte die Russin Wiktoria Demtschenko. "Das waren keine regulären Bedingungen", sagte Geisenberger, "da muss man sich aus meiner Sicht überlegen, ob so ein Rennen überhaupt Sinn macht. Ich verstehe auch nicht, warum der erste Lauf gefahren wird und der zweite dann nicht. Die Bedingungen haben sich ja nicht mehr geändert."



Am Mittag wurde auch noch die als Abschluss geplante Teamstaffel abgesagt. Vizeweltmeisterin Julia Taubitz landete auf dem 24. Platz, die Olympiazweite Dajana Eitberger eine Position dahinter. Rekordweltmeisterin Tatjana Hüfner kam auf den siebten Rang.



Felix Loch hatte seinen ersten Weltcupsieg in diesem Winter erlangt. In der ARD sagte Loch zum Schneetreiben und den irregulären Bedingungen beim ersten Lauf des Frauen-Einsitzers beim Weltcup in Altenberg: "Das ist lächerlich, das gehört abgebrochen. Aber wir haben’s leider nicht in der Hand. Das ist eine Entscheidung der FIL (Rodel-Weltverband, Anm. der Redaktion). Die wollen auf Biegen und Brechen so ein Rennen durchziehen." Die einzige Möglichkeit wäre aus seiner Sicht gewesen, dass alle Sportler abgesagt hätten - "aber irgendwer zieht dann ja immer nicht mit", so Loch.