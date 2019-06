Die UNO-Kulturorganisation Unesco berät ab heute über neue Welterbestätten.

Das Komitee trifft sich in Aserbaidschan, in der Hauptstadt Baku. Es entscheidet unter anderem über drei Nominierungen aus Deutschland: Das Erzgebirge in Sachsen, das Augsburger Wassersystem und der römische Donaulimes sollen Kulturerbe werden.



In der Montanregion Erzgebirge in Sachsen und Tschechien wurde 800 Jahre lang Bergbau betrieben und die technologische Entwicklung vorangebracht. Die Stadt Augsburg trennte bereits im Mittelalter Trinkwasser von Brauchwasser und verfügt seit dem 12. Jahrhundert über ein Kanalsystem. Entlang der Donau liegen von Niederbayern bis zur ungarisch-kroatischen Grenze viele Denkmäler aus der römischen Antike am Donaulimes. Ob die drei deutschen Stätten ins Welterbe der Unesco aufgenommen werden, steht erst gegen Ende der Versammlung in Baku fest. Sie dauert bis zum 10. Juli.



Die Unesco verzeichnet auf ihrer Welterbeliste zur Zeit 1.092 schützenswerte Natur- und Kulturstätten in 167 Ländern. In Deutschland liegen davon 44. Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Böhmer, sagte vor Beginn der Sitzung, weltweit stellten die Folgen von Erderwärmung, Massentourismus und bewaffneten Konflikten die Menschheit vor große Herausforderungen. 54 Welterbestätten seien in Gefahr. Diese gefährdeten Stätten sollen bei der Unesco-Sitzung besondere Beachtung finden.