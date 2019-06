Die Wikinger-Siedlung Haithabu und der deutsch-dänische Grenzwall Danewerk in Schleswig-Holstein sind offiziell als Weltkulturerbe anerkannt worden.

Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Müntefering, überreichte die Urkunde der Unesco an Ministerpräsident Günther. Als einstige Handelsmetropole unterstreiche Haithabu, wie wichtig der grenzüberschreitende Austausch für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in Europa gewesen sei, sagte Müntefering.



Das Unesco-Komitee hatte im Juni Haithabu und das Danewerk in die Welterbeliste aufgenommen. Die beiden archäologischen Stätten seien ein einzigartiges Zeugnis der Wikingerzeit und ihrer kulturellen Traditionen, hieß es zur Begründung.

Größter Handelsplatz der Wikinger

Im frühen Mittelalter war Haithabu größter Handelsplatz der Wikinger und galt als Knotenpunkt zwischen dem dänischen Königreich und dem Fränkischen Reich. Über die Schlei hatte der Ort Zugang zur Ostsee, über die nahe gelegene Treene zur Nordsee. Der Vorläufer der Stadt Schleswig wurde um 770 gegründet und 1066 endgültig zerstört.



Das Danewerk ist eine Wallanlage mit Gräben, Ziegelsteinmauer und Burgruinen. Gebaut wurde es vermutlich im 5. und 6. Jahrhundert von den Dänen, um ihre Südgrenze zu markieren. Die Anlage erstreckt sich über 30 Kilometer zwischen der Schlei im Osten und der Treene im Westen, so dass hier der Handel zwischen Skandinavien und dem Fränkischen Reich kontrolliert werden konnte.



Deutschland hat insgesamt 44 Welterbestätten. In Schleswig-Holstein ist bereits seit 1978 die Lübecker Altstadt Weltkulturerbe. Darüber hinaus hat das nördlichste Bundesland mit dem Wattenmeer ein Weltnaturerbe. Im Naumburger Dom, der zeitgleich mit Haithabu und dem Danewerk den Titel Weltkulturerbe erhielt, wurde die offizielle Auszeichnung bereits im Oktober 2018 gefeiert.