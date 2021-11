Experten und Denkmalschützer fordern einen besseren Schutz der Unesco-Kultur- und Naturerbestätten.

Sie verlangten zum Abschluss einer dreitägigen Tagung in Potsdam unter anderem eine bessere Finanzierung des Erhalts von Welterbestätten durch die internationale Gemeinschaft, eine Begrenzung des Tourismus und eine Beteiligung nichtstaatlicher Akteure bei Entscheidungen über Unesco-Welterbestätten.

Zu viele Welterbestätten?

Außerdem warnen die Beteiligten vor einem "Wertverlust durch Inflationierung" der Welterbe-Liste. Jährlich kämen zwei Dutzend zusätzliche Stätten hinzu. Hier müsse "qualitativ fraglichen Auswahlprozessen" vorgebeugt werden. Außerdem sollten Staaten in Europa, die - wie etwa Deutschland - bereits viele Stätten auf der Welterbeliste haben, auf weitere Nominierungen verzichten.



Weltweit gibt es den Angaben zufolge mehr als 1.100 Welterbestätten in 167 Ländern. 51 von ihnen befinden sich in Deutschland, darunter etwa der von den Römern errichtete Donaulimes, der Naumburger Dom und die Wartburg.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.