Weltweit ist jeder Neunte von Hunger und Unterernährung betroffen.

Infolge von Kriegen, Konflikten und Klimawandel stieg die Zahl der Hungernden im vergangenen Jahr auf 821 Millionen Menschen. Dies geht aus dem Welternährungsbericht hervor, den mehrere UNO-Organisationen in Rom vorstellten. Vor allem Menschen in Südamerika und Afrika sind demnach chronisch unterernährt. In afrikanischen Ländern unterhalb der Sahara leidet fast ein Viertel der Bevölkerung an Hunger.