Weltweit ist jeder Neunte von Hunger und Unterernährung betroffen.

Infolge von Kriegen, Konflikten und Klimawandel stieg die Zahl der Hungernden im vergangenen Jahr auf 821 Millionen Menschen. Dies geht aus dem Welternährungsbericht hervor, den mehrere UNO-Organisationen in Rom vorstellten.



Am stärksten betroffen ist weiterhin Afrika, aber auch zunehmend Südamerika. Vor allem die Versorgungslage in Venezuela sei dramatisch. Aber auch militärische Konflikte wie im Jemen und in Syrien seien für den Anstieg der Hungernden verantwortlich. So seien im Jemen 35 Prozent der Bevölkerung unterernährt.



Nach Angaben der UNO lag die Zahl der Hungernden im Jahr 2015 noch bei 777 Millionen. Bis dahin waren die Zahlen knapp ein Jahrzehnt lang rückläufig gewesen.



Die Vereinten Nationen betonen, dass neben Konflikten und Wirtschaftskrisen auch Klimaveränderungen stark zum Anstieg der Hungerleidenden beitragen.

Die Zahl und der Anteil unterernährter Menschen sei deutlich höher in Ländern, die extremes Klima wie Dürreperioden oder unregelmäßige Regenzeiten erlebten.



Gesunken ist die Zahl der Kinder unter fünf Jahren, deren Entwicklung wegen Unterernährung beeinträchtigt ist. Diese habe 2017 bei etwa 150 Millionen und damit gut 22 Prozent gelegen. Das sei etwas weniger als im Vorjahr. Übergewichtig sind den Angaben zufolge fast 40 Millionen Kinder, und damit in etwa genauso viel wie 2016.