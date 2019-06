Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO wird künftig erstmals von einem Chinesen geleitet.

Bei der Abstimmung am Sitz der FAO in Rom setzte sich der Genetiker Qu Dongyu klar gegen die französische Kandidatin Geslain-Lanéelle durch, die von Deutschland und der EU unterstützt worden war. Der 55-Jährige ist zurzeit stellvertretender chinesischer Landwirtschaftsminister und löst am 1. August den Brasilianer José Graziano da Silva ab.



Aus Teilnehmerkreisen hieß es, dies sei eine Richtungsentscheidung. Peking versuche seit einigen Jahren, seinen Einfluss in UNO-Organisationen auszubauen. Qu versprach dagegen, alles zu tun, um unparteiisch und neutral zu sein. Die FAO ist eine der größten Sonderorganisationen der UNO. Ihr Ziel ist der weltweite Kampf gegen Hunger.



China war in den vergangenen Jahren wiederholt dafür kritisiert worden, dass es in Afrika große Landflächen aufkauft, um dort Produkte für den heimischen Markt anzubauen und Bodenschätze auszubeuten. China investiert aber auch Milliarden in die Infrastruktur afrikanischer Länder.