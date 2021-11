Die Welternährungsorganisation hat um Soforthilfe in Höhe von umgerechnet 35 Millionen Dollar für Mittelamerika gebeten.

Begründet wird dies mit Ernteausfällen in Folge mehrerer Wirbelstürme. Medienberichten zufolge sind in El Salvador, Guatemala und Honduras rund eine halbe Million Menschen dringend auf Unterstützung angewiesen. Nach offiziellen Angaben starben in Guatemala seit Jahresbeginn rund 40 Kinder an Unterernährung. Laut dem Welternährungsprogramm sind in der Region etwa acht Millionen Menschen von Hunger bedroht. Grund dafür seien die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sowie verheerende Wirbelstürme im vergangenen Jahr, die die landwirtschaftliche Infrastruktur zum großen Teil zerstört haben.

