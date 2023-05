Das WFP kann jetzt Menschen in Khartum versorgen, die von den Kriegshandlungen betroffen sind (Archivbild vom 24. Mai). (AFP)

Der Landesdirektor des WFP sprach von einem großen Durchbruch . Endlich könne man Familien helfen, die wegen der Kämpfe in ihren Wohnungen festsäßen. Das Welternährungsprogramm hat sich zum Ziel gesetzt, im Raum Khartum 500.000 Menschen zu erreichen - vorausgesetzt, die Sicherheitslage lässt das zu.

Der Machtkampf in dem nordost-afrikanischen Staat war Mitte April eskaliert. In dem Konflikt stehen sich die reguläre Armee unter Militärmachthaber al-Burhan und die paramilitärischen RSF-Milizen seines ehemaligen Stellvertreters Daglo gegenüber. Eine immer wieder gebrochene Feuerpause wurde am Abend nach übereinstimmenden Berichten für fünf Tage verlängert.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.