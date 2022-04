Vereinte Nationen

Nahrungszubereitung im durch Kämpfe beschädigten Mariupol (Alexei Alexandrov/AP/dpa)

So seien seit zwei Wochen keine Hilfskonvois mehr in die belagerte Stadt Mariupol gelassen worden, sagte der Direktor des Welternährungsprogramms, Beasley, nach einem Besuch in der Ukraine. Für die rund 100.000 Menschen, die dort noch ausharrten, gingen die letzten Vorräte an Nahrungsmitteln und Wasser zuende. Man sei außerdem besorgt über die Lage in Städten im Osten des Landes.

Das Welternährungsprogramm hat bislang etwa 1,4 Millionen Menschen in der Ukraine mit Lebensmitteln versorgt. Diesen Monat sollen 2,3 Millionen weitere unterstützt werden.

