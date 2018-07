Bundesentwicklungsminister Müller hat die Bürger in Deutschland zu einem radikalen Umdenken beim Thema Konsum aufgerufen.

Wenn alle Menschen das Konsummuster der Deutschen übernähmen, bräuchte es mehr als drei Erden, sagte der CSU-Politiker anlässlich des morgigen sogenannten Welterschöpfungstags. Dieser gibt an, an welchem Tag die Menschen rein rechnerisch alle Ressourcen aufgebraucht haben, die auf der Erde innerhalb eines Jahres nachwachsen können. Dazu gehören zum Beispiel Tiere und Holz. Müller betonte, den Rest des Jahres lebe die Menschheit auf Kosten der Natur und zukünftiger Generationen. Besonders die Bewohner von Entwicklungsländern seien betroffen. - Im vergangenen Jahr war der Welterschöpfungstag am 2. August, vor 20 Jahren am 30. September und vor 40 Jahren am 7. November.

