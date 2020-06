Mehr als 79 Millionen Menschen sind laut UNO weltweit vor Kriegen, Konflikten und Verfolgung auf der Flucht. Viele von ihnen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bundesaußenminister Maas hat deswegen zum heutigen Weltflüchtlingstag einen besseren Schutz und eine bessere Versorgung von Flüchtlingen gefordert.

Die Zahl der Menschen, die fliehen müssten, entspreche etwa der Einwohnerzahl Deutschlands – ein sehr trauriger neuer Rekordwert, so der SPD-Politiker. Gerade angesichts der Pandemie seien Schutz und Versorgung der Flüchtlinge eine Notwendigkeit, die über Leben oder Tod entscheide.

Immer weniger Menschen haben die Chance, nach Hause zurückzukehren

Wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen in seinem jüngsten Report "Global Trends" festhält, hat sich die Zahl der Flüchtlingen in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt, auf einen Höchstwert von 79,5 Millionen Menschen. Demnach sei inzwischen rund ein Prozent der Weltbevölkerung auf der Flucht. Und immer weniger Flüchtlinge hätten die Chance, jemals wieder nach Hause zurückzukehren.



Die UNO appelliert deswegen an Länder weltweit, mehr dafür zu tun, dass diese Millionen Menschen eine neue Heimat finden. Die Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckard hat die Bundesregierung in diesem Zusammenhang aufgefordert, die Familienzusammenführung zu erleichtern. Seit Jahren würden den Müttern, Vätern und Kindern, die durch die Flucht getrennt worden seien, alle möglichen bürokratischen Hürden in den Weg gelegt, sagte Göring-Eckardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung“.



Die menschenrechtspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag, Jensen, hat sich für ein gemeinsames Asylverfahren innerhalb der EU ausgesprochen. Sie forderte die Bundesregierung dazu auf, sich im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft für ein Verfahren einzusetzen, "das sowohl die Vorgaben aus der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllt, als auch in der gesamten Europäischen Union durchsetzbar ist."

Besonders zugenommen hat die Zahl der Binnenvertriebenen

Nach Angaben des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, stammen mehr als zwei Drittel der Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, dem Südsudan, Myanmar und Venezuela. Besonders zugenommen habe die Zahl der Binnenvertriebenen, also der Menschen, die innerhalb ihres Heimatlandes auf der Flucht seien. Schätzungsweise 40 Prozent der Geflüchteten insgesamt seien Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, schreibt die UNO.



Flüchtlingskinder zählten auch zu den großen Verlierern der Corona-Pandemie, erklärte die Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks, Lütkes. Geschlossene Schulen und Kindertagesstätten hätten in der Regel dazu geführt, dass Mädchen und Jungen in ihrem Spracherwerb und auch schulisch weit zurückgeworfen worden seien. Deshalb müsse es dringend passende Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache geben.